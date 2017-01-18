«أدنوك» تحسّن كفاءة استخدامها للطاقة 10 % بحلول 2020

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عزمها تطبيق مجموعة من الإجراءات التي ستسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة بنسبة 10 ٪ بحلول 2020. وسوف تقلل استراتيجية كفاءة استخدام الطاقة من استهلاك أدنوك للغاز بمعدل 156 مليون قدم مربع يومياً، وتساعد على توفير النفقات بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار بحلول عام 2020.

ونجحت المبادرات حتى الآن في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 3.1 ملايين طن سنوياً ما يعادل الانبعاثات الناجمة عن 658,800 رحلة بالسيارة في العام بالمقارنة مع الأرقام المسجلة 2014. ومن المتوقع انخفاض معدلات الانبعاثات بشكل أكبر خلال السنوات الثلاث القادمة مع تطبيق المزيد من إجراءات تعزيز الكفاءة التشغيلية.

جاء الإعلان عن خطط أدنوك لزيادة كفاءة استخدام الطاقة خلال فعاليات اليوم الثاني من أسبوع أبوظبي للاستدامة.

نتائج نوعية

وقال عمر صوينع السويدي، مدير دائرة إدارة الغاز في مجموعة أدنوك: «لقد حقق التزام أدنوك بكفاءة استخدام الطاقة نتائج نوعية ملموسة. وسوف تسهم هذه التحسينات في توفير المزيد من النفقات وتحقيق القيمة المثلى لمواردنا من الغاز».

وأكد السويدي أن هذه الخطوة الاستراتيجية «سوف تعزز الربحية وتساعد أدنوك على تحقيق هدفها الاستراتيجي بتلبية الطلب المتنامي محلياً على إمدادات الغاز».