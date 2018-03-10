ضربة لإيرباص بعد إلغاء طلبات «إيه 380»

منيت «إيرباص» بضربة أخرى كبيرة في إنتاج طائرة إيه 380 ذات الطابقين، وذلك بعد صرف شركة فيرجين أتلانتيك للطيران التي أسسها الملياردير البريطاني ريتشارد برانسون نظرها عن شراء المزيد من هذه الطائرة، وإلغائها صفقة بشراء ست طائرات من هذا النوع أبرمت قبل عدة سنوات.

وأعلنت فيرجين أنها ترغب مثل جميع منافسيها في شراء طائرات أصغر حجماً لرحلاتها الطويلة مثل إيرباص إيه 350، مبينة أن هذه الطائرة أكثر مرونة في الاستخدام من الطائرات الكبيرة. وقالت إيرباص إن بطء الطلب على طراز إيه 380 والمشكلات التي اعترضت إنتاج طائرة الشحن العسكرية إيه 400 إم 3800، سيؤثر على الوظائف بالشركة. وتبقى الإمارات العميل الأكبر لشراء هذه الطائرات.