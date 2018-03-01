وجهة استثنائية لعالم الواقع الافتراضي في «دبي مول» اليوم

أعلنت «إعمار للترفيه»، التابعة لشركة إعمار العقارية، عن إطلاق مجمع الواقع الافتراضي الجديد «فيرتشوال رياليتي بارك VR Park» الأول من نوعه، في دبي مول، اعتباراً من اليوم.

ويمثّل مجمع فيرتشوال رياليتي بارك، المؤلف من طابقين، وجهة لا تعترف بالحدود التقليدية التي تفصل بين الإدراك الحسي والواقع الفعلي، وتتكامل فيه أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزّز ليقدّم للزوار أروع الألعاب ويأخذهم في رحلات غير مسبوقة إلى عوالم مدهشة. ومن خلال شراكات مع نخبة من ألمع مطوري تقنيات الواقع الافتراضي في العالم تقدّم «إعمار للترفيه» تجربة استثنائية ترتقي بمشهد الواقع الافتراضي الترفيهي إلى مستويات جديدة عبر باقة متنوّعة من الخيارات والألعاب المناسبة للزوار من كافة الأعمار.

ويقدّم «فيرتشوال ريالتي بارك» فرصة اختبار تجربة الهبوط من أعلى قمة «برج خليفة» من خلال Burj Drop، أو التحليق في تاكسي Dubai Drone التي لا يمكن السيطرة عليها لتأخذ الزوار في رحلة تحاكي أجواء التشويق والإثارة في ألعاب الملاهي الحقيقية! أما محبو المغامرات فبإمكانهم تجربة القفز المظلي المشوقة مع Plummet أو مواجهة الكائنات الصحراوية الغريبة مثل العناكب الجملية والعقارب والأفاعي.

وهنالك أيضاً منصات تفاعلية تتطلب تعاون اللاعبين مع بعضهم بعضاً، مثل The Raft التي يجب على اللاعبين خلالها أن يستخدموا أسلحة الواقع الافتراضي لحماية المستنقع وصد هجوم مخلوقات خرافية غريبة، وفي حين تحاكي لعبة PAYDAY 2 أجواء ألعاب اللصوصية يجب على لاعبي The Walking Dead Outbreak النجاة من هجوم مخلوقات «الأموات المشاة» في مستشفى تعج أرجاؤه بهم.

ويقدّم مجمع «فيرتشوال ريالتي بارك» خيارات متنوّعة تناسب الجميع، فهنالك مقهى VRK الذي يمكن للضيوف الاسترخاء فيه والاستمتاع بتشكيلة متنوّعة من النكهات الشهية، والكثير من الألعاب المتنوّعة بما في ذلك الرعب والمغامرات والترفيه والرياضة.

أما منصة VR Travel Bus فهي مثالية للعائلات، وتتيح للمشاركين استكشاف العديد من المدن العالمية دون الاضطرار إلى السفر! أما عشاق المغامرات الفضائية فبإمكانهم قيادة سفينتهم الخاصة والتجول في عالم مليء بالكائنات الغريبة.