مطار برلين الجديد يحتاج إلى 770 مليون يورو إضافية

كشف تقرير إخباري عن أن مطار برلين الجديد «آر بي بي» لا يزال بحاجة إلى نحو 770 مليون يورو إضافية لإتمامه. وذكرت إذاعة «برلين براندنبورغ» الألمانية أمس، أن هذه التكلفة الإضافية مذكورة في خطة عمل شركة المطار التي سيجرى طرحها على مجلس الإشراف والرقابة الأسبوع المقبل. وبحسب التقرير، فإن تكلفة إنشاء مطار العاصمة الألمانية، ثالث أكبر مطار في ألمانيا، سترتفع بذلك إلى نحو 7.3 مليارات يورو.

ورفض متحدث باسم الشركة التعليق على التقرير، واكتفى بالإشارة إلى اجتماع مجلس الإشراف والرقابة المرتقب، والذي سيتم فيه البت في الأمور المتعلقة بالتمويل.

كان رئيس المطار لوتكه دالدروب، أعلن في ديسمبر الماضي أن تأخر افتتاح المطار لمرات عدة سيتطلب توفير أموال إضافية للمشروع.

ومن المنتظر أن تنتهي أعمال البناء في الصالة الرئيسية، التي تكررت فيها المشكلات، بحلول نهاية 2018.