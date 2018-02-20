بيل غيتس: على الأثرياء دفع ضرائب أكثر

قال مؤسس شركة مايكروسوفت والملياردير بيل غيتس، إنه يتوجب عليه دفع المزيد من الضرائب، وأنه يفترض على الحكومة الأميركية دفع فاحشي الثراء من أمثاله على المشاركة بمبالغ "أعلى بكثير".

وقال غيتس، الذي تقدّر ثروته بـ90 مليار دولار، خلال مقابلة مع مذيع CNN فريد زكريا، الأحد: "أحتاج لدفع ضرائب أعلى"، مضيفاً: "دفعتُ ضرائب، بأكثر من 10 مليارات دولار، أكثر من أي شخص آخر، لكن الحكومة عليها أن تطلب من أشخاص بنفس وضعي، دفع مبالغ أعلى بكثير".

وقال غيتس: الأشخاص الأكثر ثراء يحصلون على فائدة أعمق بكثير من الطبقة المتوسطة أو الفقراء، لذا فإن ذلك يخالف الأسلوب العام المتوقع رؤيته، حيث تقوى شبكة الأمان ويدفع من هم في القمة ضرائب أعلى.