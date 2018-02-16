الاتحاد للطيران تكرّم تنفيذياً حطم رقماً قياسياً

كرّمت الاتحاد للطيران التنفيذي أندرو فيشر بعد أن تمكّن من تحطيم الرقم القياسي العالمي في السفر حول العالم في أقصر مدة ممكنة وأقل عدد من الرحلات.

وسجل فيشر زمن طيران بلغ 52 ساعة و34 دقيقة، محطماً الرقم السابق بثلاث ساعات و13 دقيقة أقل، عبر أربعة قطاعات بدلاً من خمسة، محققًا بذلك حلم حياته.

وأعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن فيشر سجل رقماً قياسياً جديداً، واحتفلت الاتحاد للطيران بهذا الإنجاز بحفل أقيم في المبنى الرئيسي للشركة في أبوظبي، حيث شارك أندرو زملاءه بقصص وتسجيل فيديو عن رحلته وأطعمة من الأماكن التي زارها.

وقطع فيشر 41،375 كيلومترًا على متن رحلات منتظمة تشغلها عدة شركات طيران هي طيران نيوزيلندا، والخطوط الجوية الملكية الهولندية، وخطوط شرق الصين الجوية، والتي نقلته من شنغهاي إلى أوكلاند، فبوينس أيريس، فأمستردام قبل أن يعود إلى شنغهاي.

وقال أندرو فيشر ، نائب الرئيس لشؤون تخطيط الأسطول في الاتحاد للطيران،: "على الرغم من أنني لم أنم أكثر من 16 ساعة خلال الرحلة، إلا أنني كنت أشعر بالنشاط وكنت متحمساً لإتمام هذه الرحلة الفريدة من نوعها. ".

وقال بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "باسم الموظفين في مختلف إدارات الشركة، أهنئ أندرو على تحقيق حلمه.".