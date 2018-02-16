«تويتر» و«فيسبوك» غير ملتزمين بقواعد حماية المستهلك الأوروبية

كشف تقرير للمفوضية الأوروبية، عن عدم الإلتزام التام لموقعي التواصل الاجتماعي، "تويتر" و"فيسبوك"، بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالمستهلك.

وكانت المفوضية طلبت في نوفمبر من عام 2016، من مواقع "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل بلاس"، مواءمة معايير حماية مستهلكيهم مع قواعد الاتحاد الأوروبي. وأعقب تلك الرسالة عقد اجتماع في مارس من العام الماضي.

وبحسب المفوضية، فإن "تويتر" على وجه الخصوص، يواصل تغيير شروط الاستخدام دون إعلام مستخدميه، كما يحذف كل من "فيسبوك" و"تويتر" محتويات يقوم مستخدموهما بتحميلها، دون إعلامهم بذلك. أما موقع "جوجل بلاس" فقد أجرى التغييرات المطلوبة منه.

ولا تستطيع المفوضية فرض عقوبات على تلك المواقع الالكترونية، لأن الدول الأعضاء في الكتلة الأوروبية مسؤولة بشكل فردي عن تطبيق قواعد حماية المستهلك.