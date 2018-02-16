طائرة خارقة أكثر كفاءة من «كونكورد»

ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية: إن نوعاً جديداً من الطائرات الأسرع من الصوت الأقل ضجيجاً والأكثر كفاءة من كونكورد، تستطيع الطيران بسرعة قصوى فوق الأرض للمرة الأولى، أصبحت أكثر قرباً إلى الواقع.

ووفقاً للتقرير فإن طائرة (QueSST) التجريبية، التي يجري تطويرها من قبل "ناسا"، ستطير بسرعات ماك 1.4 (ما يقرب 1100 ميل في الساعة)، أي ضعف سرعة الطائرات التجارية حالياً وتضاهي تقريباً سرعة كونكورد.

وتُعد كلمة (QueSST) اختصاراً لعبارة (Quiet Supersonic Transport) والتي تعني (الناقلة الهادئة الأسرع من الصوت)؛ حيث ستكون الطائرة هي أسرع طائرة تجارية في التاريخ فستستغرق الرحلة من لندن إلى نيويورك 3 ساعات بدلاً من 7 أو 8 ساعات. وستكون الطائرة أكثر هدوءاً بكثير من كونكورد، مما يعني إمكانية نقل المسافرين بسرعة فائقة فوق الأرض، لا فوق المحيط فحسب.

وكان عيب كونكورد أنها شديدة الضوضاء للطيران فوق الأرض بسبب الدوي الصاخب الذي تصدره.

وقالت الصحيفة اللندنية: إن الطائرة ستُصمم بحيث تولد موجات ارتجاجية يتمخض عنها هدير، بدلاً من الدوي الكبير.