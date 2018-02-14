جدل حول موعد انفجار فقاعة العملات الرقمية

توقع كثير من الاقتصاديين منذ فترة طويلة أن يؤدي تقلب العملات الرقمية إلى فقاعة سوقية، غير أن الجدل احتدم في الأسابيع الأخيرة حول متى يمكن أن تنفجر هذه الفقاعة.

فقد تبخرت مئات المليارات من الدولارات من إجمالي رسملة السوق من العملات الرقمية خلال 24 ساعة، يوم الجمعة الماضي، وفقا لبيانات كوينماركت كاب.

وقال أحد الاقتصاديين الذين توقعوا الأزمة المالية العالمية في عام 2008، أستاذ جامعة نيويورك نوريل روبيني، لتلفزيون بلومبرغ إن بيتكوين «كبرى الفقاعات»، حيث انخفضت قيمتها بنسبة 15 % إلى ما دون 8000 دولار أميركي، مواصلة هبوطها الانحداري.

وقال موقع «غلوبال نيوز» هناك عملات رقمية رئيسية أخرى أيضا بسبيلها إلى التراجع. ففي يوم الجمعة وحده، انخفض بيتكوين أكثر من 17 %، وانخفض «إثريوم» أكثر من 32 %، وانخفض «ريبيل» 38 %، و«بيتكوين كاش» انخفض أكثر من 27 %، وفقاً لـ«كوينماركت كاب».