شراكة إماراتية هندية في قطاع الطاقة

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تؤسس الاتفاقية التاريخية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وائتلاف الشركات الهندية لشراكة استراتيجية طويلة المدى تؤسس آفقاً واعدة للتعاون في قطاع الطاقة بين الإمارات والهند.

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