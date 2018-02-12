شراكة إماراتية هندية في قطاع الطاقة

تؤسس الاتفاقية التاريخية بين شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وائتلاف الشركات الهندية لشراكة استراتيجية طويلة المدى تؤسس آفقاً واعدة للتعاون في قطاع الطاقة بين الإمارات والهند.
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فرص لمشاريع مائية وزراعية مبتكرة في الإمارات
دعا معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، أصحاب المشاريع الناشئة العاملة والمتخصصة في مجال البيئة والمياه والزراعة في الإمارات،
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أحمد بن سعيد: رؤية الإمارات بين الاقتصادات الأذكى عالمياً
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي،
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لاغارد تلتقي قيادات نسائية وسيدات أعمال في الإمارات
عقدت وزارة المالية مجموعة من الجلسات واللقاءات خلال زيارة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، للدولة، استهلت بجلسة حوارية للشباب،
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5.7 مليارات درهم أرباح «إعمار» في 2017
أعلنت «إعمار العقارية»، تحقيقها أرباحاً صافية بلغت 1.55 مليار دولار (5.69 مليارات درهم) في 2017.
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سوق العقارات التجارية يتأقلم سريعاً مع «المضافة»
شهد سوق العقارات في دبي صفقات بيع وشراء عقارات تجارية بقيمة تجاوزت 272 مليون درهم خلال شهر يناير الماضي الذي شهد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة،
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37 مصنعاً جديداً بأبوظبي بدأت الإنتاج في 2017
بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 37 رخصة،
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نمو قياسي لأرباح «العربية للطيران» إلى 662 مليوناً
حققت العربية للطيران، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صافي أرباح «العربية للطيران»
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افتتاح مركز القهوة في دبي خلال الربع الثالث
توقع سانجيف دوتا، المدير التنفيذي للسلع بمركز دبي للسلع المتعددة، افتتاح مركز القهوة الواقع بالقرب من ميناء جبل علي،
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الأوضاع التجارية في دبي بأقوى وتيرة خلال 5 شهور
أشارت بيانات يناير الماضي إلى زيادة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي،
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ودائع الحكومة دعمت سيولة البنوك وزادت الإقراض
انعكس النمو القوي والمتزايد الذي شهدته الودائع الحكومية في البنوك الوطنية والأجنبية خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعاً في مستويات السيولة الكبيرة في البنوك،
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96 مليار دولار مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الإمارات 2030
من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي بقيمة 96 مليار دولار في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030، أو ما يعادل 13.6% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد،
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طيران الإمارات تعلن تعيينات إدارية عليا في الشرق الأقصى وأفريقيا
أعلنت طيران الإمارات تعيين ثلاثة من مواطني دولة الإمارات بمناصب رئيسة لإدارة عملياتها التنفيذية في الشرق الأقصى وأفريقيا.