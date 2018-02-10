هونغ كونغ تنذر بورصات العملات الرقمية

أعلنت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في هونغ كونغ أنها بعثت برسائل إلى جميع بورصات العملات الرقمية والشركات التي تحاول جمع الأموال من خلال الطروحات الأولية للأموال الافتراضية، تحذرهم من استعدادها لتمرير أي حالات احتيال محتملة للشرطة من أجل التحقيق فيها.

وأضافت في بيانها الصادر أمس ، أنها تلقت شكاوى عدة ضد شركات جمعت أموالاً عبر طروحات أولية لعملات رقمية تتهمها بعدم الترخيص أو الاحتيال، مؤكدة مواصلتها إخضاع السوق للمراقبة اللصيقة والتدخل عند الحاجة.

ويأتي ذلك أيضاً بعدما اتهم مستثمرون بورصات عملات رقمية في المدينة بالتلاعب في السوق والاستيلاء على أصولهم من دون حق، فيما اشتكى البعض من تكبدهم خسائر كبيرة بسبب الانهيارات التقنية.