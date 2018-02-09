إصداران جديدان من كاميرا «لوميكس»

تسلط «باناسونيك» الضوء على كاميرتيها GH5S وG9 من LUMIX في دورة هذا العام من معرض «جلف فوتو بلس»، الذي تستضيفه دبي 7-12 الجاري ضمن «السركال أفنيو».

وتتميز كاميرات LUMIX من «باناسونيك» بتصميم خاص يسمح بالتقاط صور استثنائية ومقاطع فيديو عالية الجودة، وتتيح حلاً وسطاً ومتميزاً بين جودة التصوير والخواص الوظيفية والسعر.

وتتألق الكاميرا الرقمية LUMIX GH5S أحادية العدسة عديمة المرايا بقدرات تصوير فيديو موسعة مع جودة صورة محسنة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وقد تم تصميم GH5S وتطويرها لصنَّاع الأفلام المتخصصين، حيث تحقق أعلى قدر ممكن من الحساسية وجودة الصورة في تاريخ كاميرات LUMIX، ويتم ذلك عبر جمع المستشعر الرقمي الفوري الجديد Digital Live MOS الذي يعمل بدقة 10.2 ميجابكسل مع تقنية Dual Native ISO .