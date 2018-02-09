2.28 مليار عدد شحنات الأجهزة الإلكترونية عالمياً في 2017

وصلت أعداد الشحنات العالمية من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والأجهزة اللوحية والهواتف الجوالة إلى 2.28 مليار جهاز خلال 2017.

وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر. ومن المتوقع أن تصل أعداد الأجهزة إلى 2.32 مليار جهاز في 2018 بزيادة 2.1%. وترى جارتنر أن اثنين من الأسواق سيدفعان بالنمو الشامل للأجهزة الإلكترونية في 2018، الأول هو سوق الهواتف الجوالة، الذي تقوده الهواتف الذكية من الفئة عالية المواصفات، إلى جانب سوق الأجهزة اللوحية الرائدة، الذي تقوده أجهزة أبل وأجهزة مايكروسوفت ويندوز 10 النحيفة والخفيفة .

وتتوقع جارتنر أن تنخفض شحنات أجهزة الكمبيوتر التقليدية 5.4% في 2018، كما ستشهد شحنات أجهزة النوت بوك أدنى مستوى انخفاض (6.8 %) في حين سيحقق قطاع الأجهزة المحمولة الخفيفة عالية المواصفات بشكل منفرد نمواً أكبر خلال 2018، فيما سيشهد سوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية نمواً أقل.