«روشتة» لبيع منزلك بأعلى سعر وأقصر وقت

يتمنى أي مالك عقار أن يبيع منزله بأعلى سعر ممكن، وفي أقصر وقت، حيث وضع الخبراء «روشتة» تتضمن بعض النصائح، تضمن تحقيق هذه الأمنية.

ويعد الخيال هنا هو الأداة الأقوى لتحسين قيمة العقار، حيث ينصح الخبراء البائع بأن يضع نفسه مكان المشتري المحتمل، ثم يتأمل بنظرة جديدة، واقعية منزله وعقاره، ويتساءل، أهو جذاب؟ وهل تتصور نفسك تعيش فيه بشكل مريح أو هل تتخيل نفسك تعمل بجد لجعل المنزل والعقار أكثر قبولاً؟

وهناك أمور ثلاثة تلفت انتباه معظم مشتري المنازل، أولاً المظهر الخارجي من مناظر طبيعية، ورحابة، ونظافة، ولون، وخلوه من العيوب ثم الصيانة، أي أن يكون كل شيء منتظماً، لا يتطلب إصلاحاً أو طلاء وأخيراً السلامة: بما في ذلك الأقفال والتّرابيس، وأنظمة الإنذار ضد السرقة والحرائق، واكتظاظ الجوار.

وإذا لم يستطع المشتري الموعود تكوين تصور للعيش في منزلك، فالعملية لن يكتب لها النجاح. خذ ذلك في الاعتبار، وقم بعملية ترميم شاملة، انطلاقاً من الخارج، وصولاً إلى الداخل، إذ لا بد أن تخلق انطباعاً أولياً رائعاً كي يتلهف الجميع لمعاينته من الداخل.

وأضاف الخبراء أن أكثر ما يلفت نظر المشترين عند معاينتهم المنزل عن بعد هو السقف، لذا تأكد أنه في حالة جيدة. وكذلك خلو الفناء الخارجي من الأوحال والأعشاب الضارة يوحي بأن نظام الرش جيد والصيانة منخفضة التكاليف. كذلك تأكد من سلامة السياج والبوابات.

أما من الداخل فيجب أن يكون المطبخ في حالة جيدة، ولذلك لا بد من إصلاح كل ما هو مكسور او متصدع وفي ما يخص الحمامات تأكد من استبدال الحنفيات والأرفف والبلاط المتصدع.

وينصح الخبراء بأن يضع البائع في اعتباره أنه يريد تحقيق أفضل عائد استثماري، وأنه عند إجراء تغييرات تجميلية، يمكنك تحقيق أقصى قدر من الجاذبية لمنزلك، فسيرى الناس كل ما هو جميل، وأنهم سيتصورون أنفسهم يسكنون فيه. وبالمقابل، إذا تهاونت في صيانة منزلك، سيفكرون في مدى الجهد الذي سيبذلونه في الصيانة عندها على عملية البيع.