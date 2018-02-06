الروبوت الخبّاز «روتيماتيك» في الإمارات قريباً

بعدما لقي نجاحاً باهراً في الولايات المتحدة، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، وأستراليا، ونيوزيلندا، وكندا، بدأت الاستعدادات لطرح الروبوت «روتيماتيك» في الشرق الأوسط، حيث بات بإمكان سكان الإمارات، ومنطقة الخليج العربي الانضمام إلى لائحة الانتظار والحصول على روبوت «روتيماتيك» الخاص بهم. وفق ما ذكره موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.

وينتمي «روتيماتيك» إلى الروبوتات المطبخية، حيث يستند إلى إنترنت الأشياء ويحوّل عملية صنع الخبز إلى عملية آلية كلياً. وهو المنتج الوحيد في هذا المجال المستند إلى الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء.. وقال ريشي إسراني، الرئيس التنفيذي لشركة زيمبليستك المحدودة: تم بيع 250 ألف عيّنة من «روتيماتيك» حتى الآن.

وقد صمّم ليعدّ أنواعاً كثيرة من الخبز الخالي من الخميرة مثل «الروتي» و«البوري» و«الماسالا روتي» والخبز العربي وصولاً إلى البيتزا والتورتيلا واللفافات، ودقيق الذرة البيضاء، والخبز الخالي من الغلوتين.