«تويوتا» تسحب 182 ألف سيارة في الصين

أعلنت مصلحة الدولة لمراقبة الجودة والفحص والحجر الصحي في الصين أمس أن شركة «تويوتا» اليابانية لصناعة السيارات ستسحب 181797 مركبة في الصين على خلفية وجود عيوب في الوسائد الهوائية، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

واعتباراً من العاشر من الشهر الجاري سيبدأ سحب 73084 سيارة «تويوتا» طراز «نيو هايلاندر» المصنعة ما بين الخامس من مايو 2015 والرابع من فبراير 2016، و98218 سيارة طراز «ليفين» مصنعة ما بين الرابع من مايو 2015 و الرابع من فبراير 2016، إلى جانب 5804 سيارات طراز «ليفين هايبرد» مصنعة ما بين 11 أكتوبر 2015 والرابع من فبراير 2016، وسيتم استبدال الأجزاء المعيبة مجاناً.