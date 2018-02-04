موقع دبي يعزز مكانتها وجهة مفضلة للسياح

ذكر تقرير نشرته شركة «فروست اند سوليفان» أن دبي تتمتع بموقع فريد على خريطة العالم، جعل منها وجهة مفضلة لملايين السياح، سواءً في مجال الأعمال أو الترفيه.

وأضافت الشركة التي تتخذ من سانتا كلارا في كاليفورنيا مقراً لها: إن المدينة لم تعد مجرد عاصمة للشرق الأوسط؛ ففي ظل استراتيجية سياحية مدروسة تشمل الآن جميع الميادين وأوجه الابتكار كافة، لم يعد التسوق عالي المستوى الدعامة الوحيدة لهذا القطاع.

وتعد السياحة الآن قطاعاً أساسياً يساهم في اقتصاد دبي، حيث يساهم هذا القطاع بنحو 66٪ في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات فيما تمثل هذه الصناعة 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدبي وحوالي 6٪ من إجمالي التوظيف.

وللاستفادة من تدفقات السياح يجري حالياً إنشاء مطار دولي ثان، هو مطار آل مكتوم، الذي قد يكون أكبر مطار في العالم مستقبلاً بـ160 مليون راكب بحلول 2025. وتركز السياحة في دبي على الفنادق والمطاعم والاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وخدمات السفر وسياحة الوجهات والمتنزهات الترفيهية.

وتتوقع دبي استقبال 20 مليون سائح بحلول عام 2020، فيما تتوقع استقبال 25 مليون زائر لمعرض إكسبو وحده الذي يتوقع أن يزيد الطلب على الغرف الفندقية في دبي. ومن منظور السعر اليومي أو معدل الإشغال تظل دبي الوجهة الرائدة في الشرق الأوسط.