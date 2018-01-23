«فيسبوك» تنشئ مراكز تدريب على المهارات الرقمية في أوروبا

أعلنت شركة فيسبوك أمس أنها ستنشئ ثلاثة مراكز للتدريب على المهارات الرقمية في أوروبا، وأنها ملتزمة بتدريب مليون شخص خلال العامين المقبلين كونه جزءاً من مبادرة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لعرض مساهمتها في أوروبا.

وقالت الشركة التي تواجه ضغوطاً تنظيمية في أوروبا بسبب قضايا تتراوح ما بين الخصوصية إلى عدم الثقة: إنها ستفتتح ثلاثة مراكز مهارات مجتمعية في إسبانيا وبولندا وإيطاليا إضافة إلى استثمار عشرة ملايين يورو (12.2 مليون دولار) في فرنسا من خلال منشأة أبحاث الذكاء الصناعي.

وقالت رئيسة العمليات في «فيسبوك» شيرل ساندبرج لـ«رويترز»: «الناس قلقون من أنهم قد لا يستطيعون اللحاق بالثورة الرقمية ونحن نريد أن نؤكد أننا نستثمر في المهارات الرقمية ليحصل الناس على المهارات التي يحتاجون إليها للمشاركة الكاملة في الاقتصاد الرقمي».

وستقدم المراكز المجتمعية تدريباً في المهارات الرقمية والتثقيف الإعلامي والسلامة عبر الإنترنت لجماعات ذوي قدرة محدودة على الوصول إلى التكنولوجيا بما في ذلك كبار السن والشباب واللاجئين.

كما أن فيسبوك ملتزمة بتدريب مليون شخص وأصحاب شركات بحلول 2020.

وقالت ساندبرج «بالطبع نرغب في التأكيد على أن الناس يرون أننا نستثمر محلياً، فنحن نستثمر في التكنولوجيا ونستثمر في الإنسان».

وتأتي خطوة فيسبوك في الوقت الذي تناقش فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مقترحات لزيادة فاتورة الضريبة على شركات التكنولوجيا متعددة الجنسيات بعدما ضغطت الدول الكبرى التي تتهم شركات مثل أمازون وجوجل وأبل وفيسبوك بأنها تخفض فواتيرها الضريبية من خلال إعادة توجيه أرباحها في الاتحاد الأوروبي إلى دول ذات ضرائب أقل مثل لوكسمبورج وأيرلندا.