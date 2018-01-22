«أبل» و«غوغل» و«مايكروسفت» و«أمازون» الأكثر ابتكاراً

تصدرت شركات «أبل» و«غوغل» و«مايكروسفت» و«أمازون» و«سامسونغ»، قائمة أكثر 50 شركة ابتكاراً على مستوى العالم بحسب الاستبيان الذي أجرته مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب وشمل أكثر من ألف من كبار رواد الابتكار عبر عدة بلدان وقطاعات أعمال. ونشرت المجموعة المتخصصة في مجالات استشارات الأعمال نتائج الاستبيان في تقرير جديد أطلقته أمس بعنوان «أفضل الشركات المبتكرة للعام 2018 : المبتكرون يتبنون نهج التحول الرقمي».

وكانت 11 شركة من الشركات الـ 50 الأكثر ابتكاراً، هي شركات متخصصة في المجال التكنولوجي والرقمي - أي أنها كانت منذ البداية وحتى الآن شركات متخصصة في العالم الرقمي مع عروض ومنتجات تكنولوجية، بما في ذلك 7 من العشر الأولى في القائمة،.

وكانت اثنتان من الشركات المتخصصة في المجال الرقمي قد دخلت قائمة العشرة الأفضل في استبيان هذا العام وهي: مجموعة علي بابا، التي انضمت لأول مرة إلى قائمة الشركات الـ 50 الأفضل وشركة أوبر.

ومن بين الشركات الـ 20 الأكثر ابتكاراً، تنضم شركة تينسنت لأول مرة إلى القائمة، بالإضافة إلى تقدم شركات إير بي إن بي وسبيس إكس وسيسكو سيستمز وأورانج وماريوت مراكز في القائمة بشكل ملحوظ. وإجمالاً، انضمت 12 شركة إلى القائمة أو عادت إليها في عام 2018. وقد قامت معظم الشركات المدرجة في القائمة ببناء تقنيات رقمية في برامجها الابتكارية.

ومن أبرز الاستنتاجات التي أظهرها الاستبيان أن الشركات باتت تركز بشكل أكبر مما كانت عليه في الماضي على أربعة عناصر رئيسية للابتكار الرقمي وهي: تحليلات البيانات الضخمة والتبني السريع لتقنيات ومنتجات الاتصالات المتنقلة إضافة إلى التصميم الرقمي. وفي ذات الوقت، أصبحت مجالات أخرى - مثل المنتجات والخدمات الجديدة - أقل تركيزاً من جانب المديرين التنفيذيين للابتكار.

ويصف التقرير وجود فجوة يمكن أن تستمر في الاتساع بين المبتكرين الأقوياء ونظرائهم الضعفاء من حيث قدرتهم على الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الرقمية. على سبيل المثال، في حين قال 79٪ من المبتكرين الأقوياء بأنهم نجحوا برقمنة عمليات الابتكار الخاصة بشركاتهم بشكل صحيح، فإن 29٪ فقط من المبتكرين الضعفاء قالوا بأنهم قد طبقوا ذات الاستراتيجية.