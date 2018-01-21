دبي تعتمد الاستدامة لتدوين قصة نجاحها وتألقها

لأكثر من عقد، بنيت قصة نجاح دبي على كونها حاضنة الأكبر والألمع من أطول برج في العالم، وأكبر منحدر تزلج داخلي إلى المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم في المسافرين الدوليين.

وقال تقرير حديث نشرته شركة الاستشارات العقارات العالمية «نايت فرانك» بعنوان «مشهد من داخل دبي 2018» إن دبي شهدت تحولاً جذرياً فعلى مدار العامين الماضيين ركز صناع القرار على استحداث مدينة أكثر استدامة ونشاطاً هادفاً تكتب له الديمومة.

وتعتمد استراتيجية دبي المستقبلية في الواقع على أبعاد شمولية جوهرها الشعب والمجتمع .

الازدهار والتنوع والتسامح والتعدد الثقافي ما هي إلا بعض من المفاهيم، التي تسطر الاتجاه التنموي الجديد للإمارة عناصر تواصل جذب طيف واسع من الجنسيات للعيش والعمل والاستثمار في دبي.

وعلى أرض الواقع اتخذت عمليات تطوير البنية التحتية في دبي طابعاً سريعاً، حيث من المتوقع أن يضيف مشروع قناة دبي المائية المقرر إنجازه في 2023 ما يقرب من 200 من منازل الواجهة البحرية، ومجموعة من المطاعم والمرافق الترفيهية.