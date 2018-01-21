ربح 6.4 مليارات في يوم ويغسل الأطباق

ذكرت صحيفة «بزنس انسايدر» في تقرير بعنوان «يوم في حياة أغنى شخص في العالم» أن جيف بيزوس كسب 6.44 مليارات دولار في يوم واحد، ولا يزال يغسل الأطباق بعد العشاء.

ويعد مؤسس أمازون والرئيس التنفيذي للشركة جيف بيزوس الآن أغنى رجل في التاريخ، حيث إن صافي ثروته وفقاً لوكالة «بلومبرغ» يقدر بـ 105 مليارات دولار إضافة إلى تأسيس عملاق التجزئة على الإنترنت «أمازون»، فإن بيزوس يمتلك أيضاً صحيفة «واشنطن بوست» وشركة طيران «بلواورجين».

ووفقاً للصحيفة فإن نمط حياته اليومية لم يتغير فهو يستيقظ كل صباح بشكل طبيعي، دون مساعدة من المنبه ويبدأ يومه بتناول وجبة إفطار صحية مع زوجته، الروائية ماكنزي بيزوس. ولقضاء وقت ممتع مع ماكنزي وأطفالهما الأربعة، فهو لا يجدول أبداً اجتماعات في الصباح الباكر والمعروف عنه أنه ليس مغرماً بالاجتماعات بشكل عام. وقال: إنه يجتمع مع مستثمري «أمازون» لمدة 6 مرات فقط في السنة.

ومن أهم طقوس بيزوس بعد العشاء، التي يلتزم دائماً بها غسل الأطباق وقال: أنا مقتنع بأن هذا هو الشيء الأكثر جاذبية.