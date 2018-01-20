«إتش.إس.بي.سي» يدفع 100 مليون دولار لتسوية تلاعب بسوق الصرف

أعلنت وزارة العدل الأميركية، مساء أول من أمس، موافقة بنك «إتش.إس.بي.سي هولدنغز» البريطاني على دفع أكثر من 100 مليون دولار لإنهاء تحقيقات وزارة العدل في اتهامه بالتلاعب بأسواق الصرف في الولايات المتحدة.

وبحسب الوزارة، فقد وافق البنك البريطاني على وقف الملاحقة القضائية مقابل سداد 63 مليون دولار غرامة جنائية و38 مليون دولار تعويضات.

واتهمت وزارة العدل البنك بالمشاركة في نظام يستهدف الاحتيال على اثنين من عملاء البنك، من خلال تعاملات بعدة ملايين من الدولارات.

واعترف بنك «إتش.إس.بي.سي» بأن المتعاملين في قسم النقد الأجنبي في البنك قاموا، في مناسبتين مختلفتين عامي 2010 و2011، بإساءة استغلال معلومات سرية قدمها لهم العملاء الذين استعانوا بالبنك للقيام بمعاملات بملايين الدولارات في العملات الأجنبية.