آبل تمكن مستخدميها من إيقاف خاصية تباطؤ أجهزة آيفون

أعلنت شركة آبل للهواتف الذكية واللوحية أنها تعتزم تمكين أصحاب أجهزة آيفون من إيقاف الخاصية الموجودة ضمن برنامج التشغيل وتؤدي إلى تباطؤ أداء الأجهزة ذات البطاريات القديمة، وهي الخاصية التي أثارت جدلاً واسعاً منذ إعلان آيفون عنها بشكل واضح قبل نحو ثلاثة أسابيع. غير أن رئيس الشركة تيم كوك أكد في الوقت ذاته في مقابلة تلفزيونية مع قناة ABC الأميركية: أن الشركة «لا توصي بذلك.. لأنه يمكن أن يؤدي إلى إعادة تشغيل الأجهزة بشكل مفاجئ».

وأوضح كوك أن شركته حرصت منذ إتاحة هذه الإمكانية قبل نحو عام على تيسير استخدام أجهزة آيفون بشكل سلس حتى وإن كانت هذه الأجهزة ذات بطاريات ضعيفة «ولكن إذا لم تريدوا ذلك فيمكنكم إيقاف هذه الوظيفة».وكانت آبل قد اكتفت بالإعلان عن أنه سيكون هناك في الإصدار المقبل لنظام تشغيل آيفون المزيد من المعلومات عن مدى سلامة البطارية.