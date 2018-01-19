«بيتكوين» تلوث البيئة قدر مليون رحلة طيران أطلنطية

تتسبب الكهرباء المستخدمة في تداولات عملة بيتكوين الرقمية مع تزايد الطلب عليها في انبعاثات كربونية في الهواء تعادل مليون رحلة طيران طويلة عبر الأطلنطي، وفق ما ذكرته صحيفة جارديان البريطانية.

وقال إن التصاعد الكربوني الصادر عن شبكة كهرباء تشغيل تداولات عملة بيتكوين أكبر من الكربون المتصاعد من جمهورية ايرلندا. وتبلغ الكهرباء المستخدمة في شبكات تداول عملة بيتكوين 42 تريليون كيلووات ساعة سنويا، مما يجعلها تستهلك كهرباء أكثر من نيوزيلاندا والمجر، وأقل قليلا من بيرو، وفق تقديرات ديجي ايكونوميست. ويعادل هذا التصاعد الكربوني 20 ميجا طن، أو ما يخرج من عوادم مليون رحلة طيران عبر الأطلنطي.

تغيرات مناخية

والحقيقة أن الفكرة خطيرة جداً تتمثل في أن البعض يأمل في مزيد من النمو لتداولات العملة الرقمية حتى ينتشر استخدامها أكثر من بقية العملات. غير أن التحدي هو أن الأمور قد تتطور إلى الأسوأ مما يساهم في حدة التغيرات المناخية خلال عمليات التداول.

واستهلاك كميات كبيرة من الكهرباء ليس عارضاً بالنسبة لتداولات بيتكوين، بل هو ضمن فحوى العملة ذاتها. وتعرف هذه العملية باسم تعدين بيتكوين، أو بعبارات أبسط تعدين بيتكوين يعني التنافس من أجل إهدار أكبر كمية ممكنة من الكهرباء عن طريق اجراء عمليات حوسبية الوف المرات مضروبة في ملايين المرات في الثانية الواحدة. ومن هنا يأتي الحرق من أجل توليد الكهرباء وإطلاق عوادم كربونية في الهواء تعادل ما سلف ذكره.

مزيد من الهبوط

ويتوقع مجموعة كبيرة من الخبراء أن عملة بيتكوين لا يزال أمامها الكثير من الهبوط والانحدار لأنه يتوفر فيها جميع العلامات التقليدية للفقاعة الناتجة عن المضاربة من حيث القيمة، ويمكن أن يحدث ذلك خلال أسابيع. وبعد أن أشارت الهيئات التنظيمية في كوريا الجنوبية مرة أخرى أمس الخميس الى أنها تدرس فرض حظر على تداول بيتكوين، فإن الخبراء في مؤسسة كابيتال ايكونوميكس استبعدوا أيضا أن بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى لا يمكن أن تحل مكان العملات التقليدية.

واستعادت عملة بيتكوين، التي بلغ سعرها في وقت من الأوقات 19 ألف دولار، نسبة 18% من قيمتها أول من أمس عقب خسائر فادحة في اليومين السابقين. وتتراوح قيمة العملة حالياً حول 11650 دولاراً في بورصة لوكسمبورج كما أن عملات رقمية أخرى، مثل اثيريم وريبل بدأت في التعافي على صدى تعافي بيتكوين، لكنها لم تستعد قيمتها السابقة.