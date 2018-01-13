سكك حديدية تربط لندن بطوكيو عبر سيبيريا

ذكر تقرير نشرته صحيفة «التلغراف»: إن مستقبل السفر بالقطار يبدو مثيراً للغاية. فقد أعلنت روسيا أخيراً عن اقتراحها لربط السكك الحديدية عبر سيبيريا من لندن إلى طوكيو.

وكانت اليابان اقترحت تمديد السكك الحديدية الضخمة لأول مرة في أكتوبر 2016، عندما أعربت الحكومة عن اهتمامها بإيصال السكك الحديدية إلى جزيرة هوكايدو. هادفة من وراء ذلك إلى تعزيز السياحة، وتسهيل التجارة مع روسيا وأوروبا، ولكن الفكرة الأولية كانت تتوقف على تعاون روسيا. والآن عادت الحكومة الروسية باقتراح أكثر طموحاً من الاقتراح الأصلي.

وسينتهي خط السكك الحديدية الجديد الذي يمتد مسافة 8400 ميل في مدينة واكاناي شمال اليابان.

أما الطريق الحالي العابر لسيبيريا فيبدأ من موسكو وينتهي في فلاديفوستوك، وحسب الخطة الجديدة، سيستمر الخط عبر جسر إلى جزيرة ساخالين الروسية. ومن هناك، سيعبر جسراً ثانياً، بطول 28 ميلاً بني خصيصاً للقطارات، إلى اليابان

وإذا سارت الأمور حسب الخطة الموضوعة، فإن المسافرين سوف يتمكنون من ركوب قطار يوروستار من لندن إلى باريس، ثم يستقلون قطاراً ليلياً يمر عبر فرنسا وألمانيا وبولندا وبيلاروسيا قبل وصوله إلى موسكو.

ومن هناك، سيتوجه خط السكة الحديدية العابر لسيبيريا مباشرة إلى هوكايدو، التي تبعد بالقطار حوالى 4 ساعات عن طوكيو.