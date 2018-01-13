معرض سيارات للنساء فقط في جدة

توافدت النساء على مركز (لو مول) التجاري بمدينة جدة السعودية لحضور أول معرض سيارات في المملكة يخصص للنساء، بعد بضعة شهور من السماح لهُن بالقيادة.

وتزينت صالة المعرض ببالونات وردية وبرتقالية وصفراء فيما التقطت النساء صوراً لهن أمام السيارات. وجلست امرأة على مقعد القيادة تضبط غطاء وجهها، بينما امتدت أنامل أخرى تحلت أظافرها باللون الفيروزي تتحسس مقود السيارة.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر في سبتمبر أمراً ملكياً يرفع حظراً على قيادة النساء للسيارات بحلول يونيو المقبل.

وقالت سعودية تدعى غادة العلي زارت المعرض «المعرض الإقبال عليه كبير لأنه أول معرض صار هنا للسيدات وهذا إنجاز كبير بالنسبة لنا. بالنسبة لاهتماماتي بالسيارة.. مهتمة بالسيارة (بس ما كنا نقدر نسوق). والآن مهتمة جداً بشراء السيارة (بس حابة أقساطها وأسعارها ما تكون عالية كتير». وركز المعرض الذي حمل شعار «سوقي وتسوقي» اهتمامه على السيارات منخفضة استهلاك الوقود ووفر فريقاً من موظفات المبيعات لمساعدة الشريحة الجديدة من الزبائن.

وركز المعرض الذي حمل شعار «سوقي وتسوقي» اهتمامه على السيارات منخفضة استهلاك الوقود ووفر فريقاً من موظفات المبيعات لمساعدة الشريحة الجديدة من الزبائن. وقالت شريفة محمد رئيسة موظفات المبيعات «معروف أن السيدات هن أكثر شريحة تتسوق في الأسواق. السوق هذا كله أساساً إدارة نسائية.. الكاشيرات كلهن سيدات.. المطاعم سيدات».