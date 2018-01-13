ارتفاع أسعار الغذاء 8.2 % عالمياً في 2017

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أمس أن أسعار الغذاء في العالم ارتفعت بنسبة 8.2 % عام 2017 بالمقارنة مع 2016. وقالت إن مؤشرها لأسعار الغذاء بلغ معدله 174.6 نقطة في 2017، في أعلى معدل سنوي منذ 2014.

وسجل المؤشر الذي يقيس التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لمجموعة من السلع الغذائية الأساسية في ديسمبر وحده 169.8 نقطة، بتراجع 3.3% عن نوفمبر بحسب بيان للمنظمة. وتابع البيان أن التراجع من شهر إلى آخر كان «نتيجة تراجع حاد على صعيد الزيوت النباتية ومشتقات الألبان»، لكن أسعار كل فئات المواد الغذائية باستثناء السكر سجلت ارتفاعاً على مدى العام.

وسجل المؤشر الفرعي لمشتقات الألبان أسرع نسبة ارتفاع مع زيادة بنسبة 31.5% على مدى عام. أما مؤشر الزيوت النباتية فارتفع بنسبة 3%، بينما كانت هذه النسبة 3.2% للحبوب و9% للحوم بالمقارنة مع مستويات العام 2016.