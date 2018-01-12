مئوية باناسونيك وأحدث التقنيات بمعرض الإلكترونيات في لاس فيغاس

يصادف عام 2018 احتفالات «باناسونيك» بالذكرى السنوية المائة على تأسيسها. وفضلاً عما يعكسه من شكر وامتنان لنجاح أعمال الشركة على مدى الـ 100 عام الماضية، يركز جناح باناسونيك في دورة هذا العام من فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس على المحتوى البصري لطرح الرؤية المستقبلية للشركة بما من شأنه تمهيد الطريق للسنوات المائة المقبلة.

وينقسم جناح الشركة هذا العام إلى أربع مناطق - حلول الترفيه المتميزة، والعالم المتصل، والطاقة المستدامة، وسلسلة التوريد المتكاملة - لتسليط الضوء على دور تقنيات باناسونيك المبتكرة في المساعدة على الارتقاء بمستوى الحياة اليومية وتعكس فئات الحلول في إعادة ترسيخ المكانة المرموقة التي تمتاز بها علامة باناسونيك التجارية في القارة الأميركية الشمالية.

وبالإضافة إلى جناحها الرئيسي في مركز لاس فيجاس للمعارض، تتوزع معارض باناسونيك في مناطق «تيك ويست». ويتألق الجناح بحلول أتمتة المنازل بلمسة واحدة (إيناي جهاز ذكي)، والتعرف على الهوية بلمسة واحدة، ومثبتات الكاميرا بتقنية الأبعاد الثلاثية فضلاً عن أحدث المنتجات التقنية.

كما تستضيف باناسونيك فعالية «باناسونيك لايف» في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018، حيث تشرف ست شخصيات متخصصة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في مجال الترفيه، وحلول التنقل، والطاقة، وسلسلة التوريد على جلسات نقاش يتم بثها مباشرة من أرض المعرض.

ويمكن الاطلاع على أرشيف مقاطع فيديو المؤتمر الصحفي الذي أقيم بتاريخ 8 يناير، إضافة إلى المنتجات التقنية والأجهزة الذكية المعروضة في موقع «تيك ويست». كما أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة ، عن اعتراف العديد من معاهد الشهادات العالمية بحلولها الأمنية التلفزيونية الذكية، بما في ذلك تكنولوجيا Knox.

وتعتبر تلفزيونات سامسونغ الذكية الأولى من نوعها في القطاع التي تحصل على شهادة المعايير المشتركة (CC) لمدة ثلاث سنوات متتالية، إضافة إلى المصادقة على خدمة سامسونغ للدفع الرقميCheckout من قبل معيار الأمن لبيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS).

وأطلقت «إل جي» قرب بوابة المعرض منشأة فريدة تعتمد على تقنية شاشات العرض التجارية المرنة من شركة «إل جي إلكترونيكس» وهذه المنشأة الملتوية «إل جي أوليد كانيون» يبلغ طولها 28 مترًا، وتتألف من مسار يحيط به من الجانبين جداران يتكونان من 246 شاشة تجارية من طراز «إل جي أوليد أوبن فريم»، وهي تتلوى لتشكل تكوينات مقعرة ومحدبة تتيح لعشرات الآلاف من زوار المعرض خوض تجربة فريدة مع عجائب الطبيعة.

وكشفت «دل» النقاب، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES، عن مجموعة من المنتجات من أجهزة الحاسوب الأنيقة والبرمجيات الجديدة التي تلبي احتياجات لا حصر لها لدى المستخدمين سواء للعمل أو اللهو.

وتسلّط «دل» الضوء خلال مشاركتها، على ابتكارات خفية مذهلة مصممة لتحسين الأداء والوظائف وإثراء تجربة المستخدم ضمن هذه المنتجات التي تُعتبر من بين أجمل الأجهزة في العالم.