«تيليغرام» يدعم استخدام أكثر من حساب على «أندرويد»

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:
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حصل تطبيق تيليغرام على تحديث جديد أضافت فيه الشركة مجموعة من الميّزات الجديدة من بينها إمكانية استخدام أكثر من حساب على نظام أندرويد.

وحصل مُستخدمو نظام آي أو إس، على ميّزة جديدة أيضاً لتغيير لون الواجهات بين الأبيض والأسود، وهذا مُلائم لاستخدام التطبيق ليلاً. كما يُمكن لمستخدمي النسخة الجديدة سحب أي رسالة من اليمين إلى اليسار لكتابة رد مُباشر عليها، وهذه ميّزة مُفيدة في المجموعات التي يتواجد فيها أكثر من شخص.

وبالعودة إلى استخدام أكثر من حساب، فهي ميّزة تسمح بإضافة حتى ثلاثة حسابات بأرقام هواتف مُختلفة يُمكن التبديل فيما بينها عن طريق القائمة الجانبية. لكن التنبيهات ستصل لجميع الحسابات في نفس الوقت.

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