851 ملياراً القيمة السوقية للأسهم بنهاية 2017

المصدر:
  • إعداد - رامي سميح
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وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى أكثر من 851 مليار درهم مع نهاية أخر جلسات عام 2017، موزعةً بواقع 457.3 ملياراً لأسهم أبوظبي، و393.7 ملياراً لأسهم دبي، وفيما يلي أبرز 10 شركات من حيث القيمة السوقية:

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