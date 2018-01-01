851 ملياراً القيمة السوقية للأسهم بنهاية 2017

وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى أكثر من 851 مليار درهم مع نهاية أخر جلسات عام 2017، موزعةً بواقع 457.3 ملياراً لأسهم أبوظبي، و393.7 ملياراً لأسهم دبي، وفيما يلي أبرز 10 شركات من حيث القيمة السوقية:
وصلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى أكثر من 851 مليار درهم مع نهاية أخر جلسات عام 2017، موزعةً بواقع 457.3 ملياراً لأسهم أبوظبي، و393.7 ملياراً لأسهم دبي، وفيما يلي أبرز 10 شركات من حيث القيمة السوقية:
أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية رفع الأسعار المحلية للوقود بداية من اليوم الاثنين مشيرة إلى أن
طبقت دولة الإمارات اليوم «ضريبة القيمة المضافة» بنسبة 5% على توريد معظم السلع والخدمات التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً
رفعت الحكومة التونسية أسعار الوقود أمس، ليزيد سعر البنزين 2.85% ضمن خطط لخفض الدعم الحكومي وتقليص عجز الموازنة، في إطار
بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من مشتركين بشأن خدمات مؤسسة الإمارات
شهدت الأسواق والمراكز التجارية على مستوى الدولة حالة من الزحام الشديد أمس، قبل ساعات من بدء تنفيذ ضريبة القيمة المضافة،
أكد بدر الغانم مدير إدارة الأصول الإقليمية في بيت الاستثمار العالمي ومقره الكويت أن «النظرة المستقبلية للأسهم في عام
توقع تقرير لـ«ساكسو بنك»، البنك الاستثماري المتخصص بالتداول في الأسواق المالية العالمية عبر الإنترنت، أن تألق ظاهرة
تصدرت منطقة الثنية الخامسة الشهيرة باسم «تلال الإمارات 1» المناطق الأكثر حصولاً على التمويلات البنكية على صعيد رهن
أعلنت وزارة البترول المصرية أن الفترة من نوفمبر 2013 حتى ديسمبر 2017 شهدت توقيع 83 اتفاقية بترولية، للبحث عن البترول
بانقضاء الساعات الأخيرة في 2017 بلا حوادث للطيران، يحصل على لقب العام الأكثر أماناً لركاب الطائرات في التاريخ، وفقاً لـ
وقّع الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ومنصة مراسي نيوز
شهد قطاع التجزئة في دبي، إطلاق 3379 عرضاً خاصاً، تتضمن تخفيضات وتنزيلات متنوعة، طرحتها 712 علامة تجارية خلال 2017،