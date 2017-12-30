الهند : العملات الرقمية مخطط احتيالي

حذرت الهند الجمعة من الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة بما فيها بتكوين وشبهتها بمخططات الاحتيال على طراز «بونزي»، في إشارة إلى تشارلز بونزي أحد أكبر المحتالين في التاريخ الأميركي وكان أول من أنشأ طريقة الاحتيال الشهيرة بـ«سلسلة بونزي» أو الهرمية الوهمية.

وأعلنت وزارة المالية الهندية في بيان أنه رغم انتعاش التبادلات الذي أدى إلى ارتفاع هائل للأسعار، فإن العملات المشفرة «لا تتمتع بقيمة ذاتية ولا يدعمها أي نوع من الأصول».

وأضافت «هناك خطر حقيقي ومتزايد بحدوث فقاعة استثمارية على ما يحدث في مخططات على نسق هرم بونزي قد تؤدي إلى انهيار مفاجئ وطويل الأمد».

وانهارت أسعار بتكوين بنسبة حوالي 40% من سعر قياسي بلغ 19500 دولار في الشهر الجاري بعد انسحاب مستثمرين نتيجة الصعود الصاروخي الذي سجلته العملة الشديدة التقلب.

وكرر المحللون والحكومات التحذير من فقاعة قد تنفجر في أي وقت بعد تهافت المستثمرين، بمن فيهم عدد كبير قليل الخبرة، نحو هذه العملة. وأكدت الحكومة الهندية ضرورة توخي المستهلكين «الحذر الشديد لتفادي الوقوع في فخ هذا النوع من الخطط الاحتيالية».