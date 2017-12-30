عادات إنفاق سيئة يتجنبها الأغنياء

في أعقاب دراسة أجراها على عدة مئات من الأشخاص الأغنياء والفقراء، كشف الكاتب «توم كورلي» عن عدد من عادات الإنفاق السيئة التي يتفاداها الأغنياء دائماً.

ونقل موقع ياهو فاينانس عن « كورلي» قوله: إن هذه العادات مترسبة في أوساط الفقراء، والطبقة الوسطى.

وأضاف: إن دراسة عادات الأغنياء استغرقت في الواقع 5 سنوات وشملت 233 مليونيراً، و128 فقيراً، وتبين له من خلالها أن الثروة، والنجاح، والانتماء إلى الطبقة الوسطى، وشريحة الفقراء، هو بعد كل شيء مسألة تتعلق بالعادات.

وذكر كورلي أن أهم هذه العادات يتمثل في المشتريات الاندفاعية. ومنها على سبيل المثال: «أن تعجب بثوب جميل، أو سيارة رياضية فارهة»، وتقدم مندفعاً على الشراء، وهو غالباً ما يغرقك في بحر من الديون، خاصة إذا كانت المشتريات كبيرة، أما إذا كانت غير ذلك، فستستنفد حساب توفيرك وحسابك الجاري.

واعتبر المشتريات العفوية عادة سيئة، وهو أمر يتفاداه الأغنياء على حد قوله. ولا شك أن متاجر التجزئة تعي أن الدماغ البشري يعمل كثيراً بدافع الاندفاع، وأنه سيقدم على عملية الشراء العفوية تلك، التي قد تتمخض عنها مضار كثيرة.

وينصح كورلي بالعيش بأقل من مستوى الإمكانيات المتاحة. وأن ينفق المرء باعتدال. قائلاً: من أكثر الأشياء التي يمكنك القيام بها شراء منزل متواضع في حي متواضع. وهذا يعني أنك لن تحصل على رهن عقاري أقل فقط، وإنما على ضرائب عقارية أقل، وتكلفة مرافق أقل، وتكلفة إصلاحات منزلية أرخص. وإن قراراً جيداً واحداً من هذا القبيل سيكون له تأثير مضاعف على سلوكك الإنفاقي.