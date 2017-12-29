«زد.إف» تبتكر عجلة قيادة للسيارات الذاتية

طوّر مهندسو شركة مكونات السيارات الألمانية «زد.إف» عجلة قيادة جديدة متطورة تكنولوجياً لاستخدامها في السيارات الذاتية القيادة التي تمضي وقتاً طويلاً في قيادة نفسها.

تعتمد عجلة القيادة الإلكترونية الجديدة على استخدام أنظمة تحكّم متطورة مع وحدات استشعار لحركة اليد، تدعم القيادة الذاتية من المستوى الثالث التي تعتمد على احتمال تدخّل السائق إذا لزم الأمر، مع تحسين قدرة السائق على رد الفعل. وتعتزم «زد.إف» عرض اختراعها الجديد أثناء معرض لاس فيغاس الدولي للإلكترونيات الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 11 يناير المقبل.

وتتكون عجلة القيادة الجديدة من «زد.إف» من شاشة عرض بتقنية البلور السائل (إل.سي.دي) مقاس سبع بوصات في مركز عجلة القيادة، مع قطاع مضيء، باستخدام تقنية الصمام الضوئي الثنائي (إل.إي.دي) حول محيطها، مع وجود ضوء أزرق يشير إلى تشغيلها في وضع القيادة الذاتية.

يقول يورغن كريبس، نائب رئيس القطاع الهندسي في الشركة الألمانية: «أثناء الإعداد لوظائف المستوى الثالث من القيادة الذاتية، فإن تبادل السيطرة على السيارة بين السائق ونظام القيادة الذاتية، يحتاج إلى نظام بالغ الدقة للحصول على التغذية بالمعلومات».