الشركات العائلية الكبرى محور الاقتصاد الألماني

أظهرت دراسة ألمانية أن كبرى الشركات العائلية في ألمانيا تؤدي دوراً محورياً بالنسبة إلى الاقتصاد الألماني.

وبرغم أن هذه الشركات لا تمثل سوى 0.1% من إجمالي الشركات الألمانية التي بلغ عددها 3.47 ملايين شركة، فإنها ساهمت بنسبة 23% من إجمالي المبيعات في ألمانيا عام 2015، حسب الدراسة التي أعلن عنها مصرف دويتشه بنك والاتحاد الألماني للشركات العاملة في قطاع الصناعة (BDI) أمس في فرانكفورت.

كما وفرت هذه الشركات، وفقاً للدراسة، أكثر من خُمس الوظائف (21%) المؤمَّن عليها اجتماعياً، التي يبلغ عددها 28.82 مليون وظيفة على مستوى ألمانيا، وهناك من بين كبرى الشركات العائلية في ألمانيا شركات لا تقل مبيعاتها السنوية عن 50 مليون يورو.

وشملت الدراسة أيضاً شركات ذات مبيعات مليارية تمتلك عائلات النسبة الكبرى فيها.

وحلّل معهد (IfM) لأبحاث الشركات المتوسطة بيانات كبرى الشركات العائلية في ألمانيا، التي يبلغ عددها نحو 4400 شركة، معتمداً في ذلك على أحدث البيانات المحلية التي تعود لعام 2015.

ووفقاً لهذا التحليل، فإن مبيعات هذه الشركات ارتفعت بنسبة 5.5%.

وتزايد عدد العاملين في هذه الشركات بنسبة 3.6% عام 2015، مع وجود تفاوتات محلية بين هذه الشركات فيما يتعلق بهذا التزايد.

وتبيّن من خلال الدراسة أن الشركات العائلية في مناطق جنوبي ألمانيا هي الأكثر إقبالاً على الاستثمارات الجديدة، حيث بلغ صافي نصيب هذه الشركات في ولاية بادن فورتمبرغ 4.9% من استثمار الشركات الألمانية إجمالاً عام 2015، تليها ولاية بافاريا بصافي استثمار يبلغ 4.4%.

وقال شتيفان بيندر، رئيس قسم الشركات بمصرف دويتشه بنك، إن هذه الاستثمارات تؤكد أن الشركات العائلية تراهن على المستقبل.