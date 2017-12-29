1.21 تريليون دولار صناعة التكنولوجيا الحيوية الصينية 2020

من المتوقع أن يزداد إنتاج صناعة التكنولوجيا الحيوية في الصين إلى ما يتراوح بين 8 إلى 10 تريليونات يوان (1.21-1.51 تريليون دولار أميركي) بحلول عام 2020.

جاء هذا في تقرير أصدره كل من قسم التنمية الاجتماعية بوزارة العلوم والتكنولوجيا والمركز الوطني الصيني لتنمية التكنولوجيا الحيوية، إذ ذكر أن القيمة المضافة لصناعة التكنولوجيا الحيوية ستحتل أكثر من 4 في المئة من إجمالي الإنتاج المحلي للبلاد بحلول عام 2020.

وبوصفها واحدة من أهم الصناعات حيويةً وتأثيراً في القرن الـ21، أصبحت صناعة التكنولوجيا الحيوية قطاعاً رئيساً ناشئاً له أهمية استراتيجية في الصين. وأشار التقرير إلى أن صادرات منتجات التكنولوجيا الحيوية في الصين شهدت زيادات سريعة من حيث الحجم، في حين تتحسن من حيث الهيكل، كما تتحول صادراتها الطبية من مركبات طبية فعالة إلى مستحضرات جاهزة.