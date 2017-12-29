«المغربية» تشتري 4 طائرات دريملاينر

طلبت شركة طيران الخطوط الملكية المغربية شراء أربع طائرات 9-787 دريملاينر من صانع الطائرات الأميركي العملاق بوينغ، على أن يتم تسليمها في نهاية العام المقبل، بحسب ما أعلنت الشركتان.

وقال بيان صادر عن بوينغ إن الطائرات الجديدة، التي يبلغ سعر الواحدة منها بحسب اللوائح 1.1 مليار دولار، ستسمح للناقل المغربي «توسيع خدماته، خاصةً على الصعيد الدولي».

وأفاد مسؤول في الخطوط الملكية المغربية لـ«فرانس برس» بأنه مع تسلّم الطائرات «في نهاية عام 2018»، سيصل عدد ناقلات الشركة المغربية إلى 60 طائرة. وأضاف المسؤول: «أن أسطول الملكية المغربية يضم 5 طائرات دريملاينر 8 إس-787، لكن هذه الطائرات الجديدة أكثر فعالية، ولديها استقلالية أكبر».