تطوير بطارية تشحن في ثوانٍ

طوّر فريق علمي من الباحثين الصينيين في جامعة تشجيانغ شرقي الصين نوعاً جديداً من بطاريات الألمنيوم - الغرافين يمكن شحنه خلال ثوانٍ بدلاً من ساعات كما هي الحال عادةً.

وصمم الفريق البحثي، بقيادة البروفيسور قاو تشاو، من قسم علوم وهندسة البوليمير بجامعة تشجيانغ، هذا النوع من البطاريات باستخدام رقائق الغرافين أقطاباً إيجابية، والألمنيوم المعدني أقطاباً سلبية.

ويمكن للبطارية أن تعمل بشكل فعّال بعد ربع مليون دورة ليتم شحنها خلال ثوانٍ.

وأظهرت التجارب أن البطارية الجديدة تبقي على 91 في المئة من القدرة التحميلية بعد 250 ألف عملية شحن، ما يتجاوز قدرات جميع البطاريات السابقة من جهة طول عمر البطارية.

وبالنسبة إلى نمط الشحن السريع، فإن البطارية الجديدة يمكن أن تشحن بالكامل خلال 1.1 ثانية فقط.