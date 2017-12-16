«بيتكوين» تواصل الصعود

سجلت عملة بيتكوين مستوى مرتفعاً عند 17752.99 دولاراً أمس صاعدة 8 % عن اليوم السابق وسط مخاوف متنامية إزاء مخاطر الاستثمار في العملة شديدة التقلبات والمضاربة. ويثير الصعود الفلكي للعملة المشفرة - أكثر من 1700 % منذ بداية العام - بواعث قلق من فقاعة قد تنفجر انفجاراً مدوياً. وارتفعت «بيتكوين» أكثر من 77 % في ديسمبر وحده لتتجه صوب أفضل أداء شهري لها بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2013.
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