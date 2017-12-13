بــرج خليفة يتصدر أبرز 10 معجزات هندسية

حل برج خليفة في قائمة أعظم المشاريع الهندسية المدنية في التاريخ ضمت عشر معجزات هندسية مدنية نشرها موقع «الترفيه اليومي» Daily Entertainment.

وقال الموقع: إن برج خليفة الذي يعد حالياً أطول ناطحة سحاب في العالم، يستأثر بأفق دبي. فهو يقف شامخاً على ارتفاع 2717 قدماً، محتضناً 163 طابقاً، واستغرق بناؤه 22 مليون ساعة عمل، وهو قادر على الصمود في وجه رياح بسرعة 90 ميلاً في الساعة. وقد أنجز في عام 2010.

وإلى جانب برج خليفة ضمت القائمة:

الهرم الأكبر: هذا الانجاز الهائل من الهندسة القديمة لا يزال يثير إعجابنا آلاف السنين بعد بنائه. وظل لمدة 3800 سنة أطول هيكل على الأرض بنته يد إنسان.

سور الصين العظيم: بدأ بناء السور في عام 475 قبل الميلاد. وكان القصد منه حماية الصين من قبائل«الهون» الغزاة. يمتد الجدار مسافة 5500 ميل، ما يزيد عن 2500 المسافة بين مدينة نيويورك ولوس انجليس.

قناة سيغوفيا: يقع هذا المشروع الضخم في سيغوفيا، إسبانيا، ويشمل 167 أقواساً كجزء من هيكله، وكان قادراً على نقل المياه حوالي 11 ميلاً من نهر «فوينت فريا» إلى المدينة.

جسر بروكلين: تم الانتهاء من هذا المشروع في عام 1883. حيث كان وقتذاك أطول جسر معلق في العالم بطول 3460 قدماً.

قناة بنما: تمتد 47 ميلاً تربط المحيطين الأطلسي والمحيط الهادئ، وتم إنجازها في عام 1914.

سد هوفر: تم الانتهاء من هذا المشروع الضخم في عام 1936، مما يجعله مشروعاً مثيراً للإعجاب نظراً للمعدات التي كانت متوفرة في ذلك الوقت. يبلغ سمكه حوالي 600 قدم في قاعدته و45 قدماً بالقرب من الأعلى، وقد أدى بناؤه إلى تشكل بحيرة «ميد».

جسر غولدن غيت أو جسر البوابة الذهبية: تم الانتهاء منه في عام 1937 ويربط مدينة سان فرانسيسكو ومقاطعة مارين، كاليفورنيا.

نفق القنال الإنجليزي: يربط بريطانيا العظمى بأوروبا وهو ثاني أطول نفق في العالم. ويبلغ طوله 31 ميلاً، وسمح بإنشاء خدمة قطار فائق السرعة بين إنجلترا وفرنسا.

جسر تشينغداو هيوان: يربط مدينة «تشينغداو» بضواحي «هوانغداو» في شرق الصين. يقطع مياه خليج «جياوزو» على طول 26.4 ميلاً، وهو حاليا أطول جسر في العالم. وقد أنجز في 2011، وتطلب قوة عاملة قوامها 000 10 و4 سنوات من العمل.