إطلاق «واتساب» مستقل للأعمال قريباً

تستعد شركة واتساب لإطلاق تطبيقها المستقل للأعمال قريباً، حيث كشفت الشركة المملوكة لشركة التواصل الاجتماعي فيسبوك المزيد من التفاصيل حول حسابات الأعمال المقبلة من خلال صفحة الأسئلة الشائعة الجديدة المنشورة على موقعها الرسمي.



وتضمنت تلك المعلومات تفاصيل حول كيفية التعرف إلى حسابات الأعمال التي تم التحقق منها والحسابات التي لم يتم التحقق منها، وتستخدم الشركات على مدى السنوات القليلة الماضية تطبيق واتساب على نطاق واسع للتواصل مع العملاء، وخاصة في قارة آسيا.



وتشير صفحة الأسئلة الشائعة إلى أنه أثناء الدردشة مع الأنشطة التجارية يمكن للمستخدم التحقق من الملف الشخصي لجهة الاتصال لمعرفة نوع الحساب الذي يستخدمونه، حيث يحتوي الحساب الذي تم إثبات ملكيته والتحقق منه على علامة خضراء في الملف الشخصي تثبت بأنه حساب تابع للعلامة التجارية الأصلية.



وتشير علامة الاستفهام الرمادية الموجودة في الملف الشخصي لحساب الأعمال على أن الحساب يستعمل تطبيق واتساب للأعمال، ولكن لم يتم تأكيده أو التحقق منه من قبل واتساب. ويجري حالياً اختبار تطبيق واتساب للأعمال التجارية من قبل مجموعة خاصة من المختبرين، وسوف تقوم الشركة بتوفيره على شكل تطبيق مستقل باسم WhatsApp Business.ويشير وصف التطبيق المتاح على متجر جوجل بلاي «باعتبارك مشاركاً في اختبار WhatsApp Business فإنك تمتلك وصولاً مبكراً إلى مجموعة واسعة من المميزات الجديدة التي قمنا ببنائها مع وضعك في الاعتبار، يرجى مشاركة الخبرات الخاصة بك معنا حتى نتمكن من تحسين المنتج».



ويختلف تطبيق واتساب للأعمال عن تطبيق واتساب العادي، فقد قامت الشركة بتغيير شعار التطبيق من رمز هاتف الاتصال إلى رمز B الموجود داخل فقاعة المحادثة الخضراء.