«انستغرام» يُتوج أتلانتس النخلة

تُوج منتجع أتلانتس النخلة في دبي، كأكثر فندق تم نشر صوره على موقع «انستغرام» في دبي والشرق الأوسط، ورابع أكثر الفنادق على المستوى العالمي، خلال فعالية سنوية ينظمها موقع «انستغرام» العالمي.

وتم اختيار قائمة العشرة الأوائل، بناء على تحليل البيانات الخاص بمستخدمي موقع «انستغرام»، الذين يصل عددهم لأكثر 375 مليون مستخدم نشط. وتم من خلال التحليل، تحديد الفنادق التي اجتذبت أكبر عدد من الصور من قبل الزائرين حول العالم.

ويعتبر منتجع أتلانتس النخلة في دبي الفاخر، الذي يقع في قلب جزيرة النخلة، وجهة مفضلة للمشاهير، ونجوم الرياضة والفن والسائحين من مختلف أنحاء العالم، ويعتبر المنتجع أحد أهم المعالم السياحية في إمارة دبي منذ افتتاحه عام 2008. ووصل عدد الصور التي تم التقاطها في المنتجع لـ 350 صورة يومياً، في الوقت الذي تمّت فيه الإشارة للمنتجع عبر «انستغرام»، بمعدل وصل لـ 2500 مرة أسبوعياً، وتم استخدام الوسم «#AtlantisThePalm» من قبل المستخدمين 147,762 مرة.

ويعتبر أتلانتس النخلة، المنتجع الوحيد الذي حافظ على موقعه المتقدم في قائمة «انستغرام» للعام الثاني على التوالي، وبفارق ضئيل عن المراكز الثلاثة الأولى: «مارينا باي ساندز» في سنغافورة، و«ذا بالاجيو» و«ذا فينيتيان» في لاس فيغاس.

وفي ظل تفضيل ضيوفه لالتقاط صور السيلفي، يضم المنتجع، العديد من المواقع الفريدة التي يمكن الاختيار بينها، التي تمتد لمساحة تعادل 64 مرة مساحة ملعب ويمبلي الشهير.