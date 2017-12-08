النيوزيلندية تلغي رحلات لدريملاينر

اضطرت شركة الخطوط الجوية النيوزيلندية لإلغاء عدة رحلات جوية بعدما منعت تحليق طائرات بوينغ 787-9 دريملاينر لوجود مشاكل بمحركات رولز رويس.

وقالت الشركة في بيان أمس«أوصت رولز رويس بأن تخضع محركات ترينت 1000 في أسطول طائرات بوينغ 787-9 للصيانة في وقت أقرب من المحدد سابقا».

وتقوم لجنة التحقيقات في حوادث النقل بنيوزيلندا بإجراء تحقيق بعدما تعين عودة رحلتين دوليتين من أوكلاند بسبب مشاكل في المحرك هذا الأسبوع.

وقالت الخطوط الجوية النيوزيلندية إن رولز رويس ليس لديها محركات بديلة متاحة لاستخدامها لحين انتهاء أعمال الصيانة، ما يعني أنه يجب إجراء بعض التغييرات في جدول الرحلات الجوية. يشار إلى أن الخطوط الجوية النيوزيلندية كانت أول شركة طيران في العالم تتسلم طائرة بوينغ 787-9 عام 2014، ولديها الآن عشر طائرات من هذا الطراز.