82 مليار دولار حجم الإنفاق على مستحضرات التجميل بحلول 2022

كشف تقرير «واقع وآفاق الاقتصاد الإسلامي العالمي 2017-2018»، الذي صدر مؤخراً عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن قطاع مستحضرات الأدوية والتجميل الحلال أكثر توسعاً، إذ يستمر تأسيس الشركات في هذا القطاع، كما تنتشر منتجاته عبر الإنترنت. وبلغ الإنفاق الإسلامي على المستحضرات الدوائية 83 مليار دولار في العام 2016، فيما من المتوقّع أن يصل إلى 132 مليار دولار بحلول العام 2022، بينما بلغ الإنفاق على مستحضرات التجميل 57 مليار دولار، ومن المتوقّع أن يصل إلى 82 مليار دولار بحلول العام 2022.

ومن جهتها تعتزم شركة «عوارض» المتخصصة في صناعة أدوات التجميل في منطقة الخليج التوسع من خلال بالتعاون مع شراكات عالمية أبرزها «برازيل كاكاو» و «بلاك»، إضافة إلى فتح عدد من الفروع في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر وتونس كونها معارض لمنتجات تصنعها أو تستوردها.

وأقامت الشركة في دبي مؤخراً معرضاً لمنتجاتها شارك فيه شركاؤها بالمنطقة بحضور المهتمين والمتدربين ووسائل الإعلام.

وقال عبدالله محمد الجمعان مدير عام الشركة: يسعدنا اليوم إجراء تجربة عرض حية لمجموعة من المنتجات المتميزة لدينا بحضور خبراء عالميين، ويتميز علاج «برازيل كاكاو» بالكيراتين من شركة «كاديفيو» العالمية بأنه من أفضل العلاجات المبتكرة فاعلية في العالم وهذه التكنولوجيا مركبة من خليط من الكيراتين والكاكاو والبانثينول مع نتائج تدوم حتى ثلاثة أشهر، وهي تساعد على تحسين الشعر وتحويله من شعر خشن إلى ناعم وإرجاع حيويته ولمعانه.

قال بشار الملاح مدير الشركة في الإمارات وسلطنة عمان: شركة عوارض موجودة في السوق الخليجي منذ 30 عاماً، حيث بدأت في السعودية ثم توسعت إلى الإمارات والبحرين وعمان والأردن، وتوفر الشركة كل المنتجات الصحية وأدوات التجميل وأجهزة وأدوات الصالونات وتقديم تدريب للعاملين في الصالونات ومراكز التجميل من خلال مدربين محترفين معروفين يمتلكون خبرات كبيرة في مجال تصفيف الشعر، وتتنوع مصادر المنتجات ما بين إيطاليا والبرازيل وأميركا وجنوب أفريقيا وكوريا والصين وغيرها.