أول تجربة فاخرة للعيش تحت الماء بالعالم في دبي

تخطط دبي، مدينة التألق المتميزة، لبناء أول منتجع فاخر تحت الماء في العالم، على غرار مدينة البندقية الساحرة.

وقالت صحيفة «ستار 2» الماليزية: إن مدينة فينيسيا أو«البندقية العائمة» التي تبلغ كلفتها التقديرية 680 مليون دولار، وتقع في بحر العرب على بعد 4 كيلومترات قبالة شواطئ دبي. وستخلق ممرات مائية على شكل متاهات وسراديب في المدينة، وقنوات، وساحة رئيسية، «بلازا سان مارك»، على شكل منتجع فاخر يمكن أن يستوعب قرابة 3000 نزيل.

ورغم أن قائمة المواصفات الطويلة مثيرة للإعجاب، إلا أن محور المنتجع الرئيسي هي المنصة الواقعة تحت الماء، التي ستوفر للنزلاء إطلالة بانورامية على الحياة البحرية عبر ألواح زجاجية أكريليكية شفافة.

زراعة

ولتجميل المناظر الطبيعية تحت الماء، سيتم زرع أكثر من 400 ألف قدم مربع (37000 متر مربع) من المرجان حول المنتجع لتعزيز نمو الحياة البحرية والشعاب المرجانية.

أما المنصة الواقعة تحت الماء فستضم كبائن النزلاء، وحمام السباحة، ومطاعم وما يمكن أن يصبح أول منتجع صحي تحت الماء في العالم، وجميعها توفر مناظر لا تحدها حدود من محيطها المائي.

ولإضفاء جو من الأصالة على النسخة الشرق أوسطية من إيطاليا، سيتم استيراد قوارب الجندول السياحية مباشرة من مدينة فينيسيا (البندقية) الساحرة، لاستخدامها لنقل الضيوف إلى مقصوراتهم.

يضم المشروع 414 مقصورة مُوزعة على 4 طوابق، يقع أحدها تحت الماء بإطلالة على المناظر الخلابة للشعاب المرجانية من الأسفل ومراكب الجندول التي تمر في المياه. وهناك مجموعة كبيرة من أماكن الضيافة الأنيقة والفخمة والمحلات التجارية التقليدية الحرفية التي تجعلك تشعر أنك في مدينة البندقية الساحرة النابضة بالحياة.

العيش تحت الماء

وقالت الصحيفة الماليزية: إن المشروع يجري تطويره من قبل مجموعة «كليندينست»، التي تقف أيضاً وراء مشروع «ذا سي هورس العائم» في دبي، أول تجربة فاخرة للعيش تحت الماء في العالم، ومن المتوقع أن يتم إنجاز مدينة فينيسيا أو البندقية العائمة بحلول عام 2020.

وكان «جوزيف كليندينست»، رئيس مجلس إدارة المجموعة صرح قائلًا: «إننا نهدف إلى تغيير مشهد العقارات وشكل الضيافة وتقديم تجربة جديدة مبدعة. منتجع البندقية العائمة مثال على هذا الابتكار، وهذه الروح، وهو أول منتجع في العالم على شكل سفينة فاخرة تحت الماء».