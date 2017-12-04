تداولات نشطة للأجانب على الأسهم المحلية

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بلغت قيمة تداولات الأجانب في سوقي دبي وأبوظبي الماليين في تداولات نوفمبر الماضي نحو 11.916 مليار درهم بيعاً وشراءً مع سيطرة النزعة البيعية على تعاملاتهم.

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