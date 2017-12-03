8 حقوق للمستثمرين خلال طروحات وإدراجات الأسهم

حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 8 حقوق للمستثمرين في أسواق المال المحلية عند الدخول في الاكتتابات العامة في أسهم الشركات المساهمة المصدرة داخل الدولة سواء عند تأسيس الشركة أو عند التحول من شكل قانوني آخر إلى شركة مساهمة عامة أو عند زيادة رأسمالها.