حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 8 حقوق للمستثمرين في أسواق المال المحلية عند الدخول في الاكتتابات العامة في أسهم الشركات المساهمة المصدرة داخل الدولة سواء عند تأسيس الشركة أو عند التحول من شكل قانوني آخر إلى شركة مساهمة عامة أو عند زيادة رأسمالها.
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انطلاق «القمة العالمية للتمكين الاقتصادي للمرأة» غداً
تحت رعاية كريمة وبحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،
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عبيد الزعابي: الإمارات نموذج يحتذى في التقدّم والتطوّر
أكد الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى
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8 حقوق للمستثمرين خلال طروحات وإدراجات الأسهم
حددت هيئة الأوراق المالية والسلع 8 حقوق للمستثمرين في أسواق المال المحلية
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دبي ثاني أفضل مدينة في استبيان عالمي للمسافرين
حصدت دبي المركز الثاني بعد مدينة لندن لأفضل مدينة في ما وراء البحار التي أعلنت عنها مجلة «كوندي ناست ترافيلر» Condé
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46 رخصة تاجر إلكتروني بلا رسوم احتفالاً باليوم الوطني
أكد قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، ترخيص 46 رخصة تاجر الكتروني بدون رسوم لأصحاب المشاريع،
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الإمارات تقفز 5 درجات في تصنيف البيئة الاقتصادية
أكدت وحدة «إيكونومست انتلجانس» في توقعاتها لتصنيف البيئة الاقتصادية أن ترتيب الإمارات تحسن من المرتبة 25 عالمياً خلال الفترة من (2013-2017)
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مواسم التخفيضات تسحب البساط من المعارض الاستهلاكية
أظهر استطلاع «البيان الاقتصادي» أن النسبة الأكبر من المستهلكين لا تواظب على زيارة المعارض التجارية والاستهلاكية
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مجلس الشيوخ الأميركي يقر تخفيضاً هائلاً في الضرائب
حقق الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتصاراً مرحلياً ثميناً مع إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع إصلاح مالي تاريخي وخفضاً
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«آبل» تتيح للمطورين رؤية وحفظ بيانات وجوه مستخدمي «آيفون اكس»
قررت شركة آبل السماح لمطوري التطبيقات برؤية وحفظ بيانات وجوه مستخدمي هاتفها «آيفون اكس»
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«صناعات» تنظم أنشطة وفعاليات تراثية
نظمت «صناعات»، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في الإمارات، مجموعة من الأنشطة والفعاليات، إحياء
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5.4 ملايين شخص يطالبون «غوغل» بتعويضات
تواجه شركة غوغل دعوى قضائية في المملكة المتحدة بدفع تعويضات لما يقرب من 5.4 ملايين شخص.
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سلطان السويدي: مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات
أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الثاني من ديسمبر يوم وطني مجيد لدولة الإمارات