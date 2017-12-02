استئناف خدمة «واتساب» بعد عطل شمل أنحاء العالم

عادت خدمة «واتساب» للتراسل الفوري التابعة لشركة «فيسبوك» إلى طبيعتها، وذلك بعد أن تعطلت الخدمة التي يصل عدد مشتركيها إلى مليار شخص لفترة وجيزة ليل أول من أمس، حيث عجز مستخدموه في مناطق مختلفة من أنحاء العالم عن استخدام التطبيق وعانوا من عدم القدرة على إرسال أو استلام أي رسائل فورية.

وقال موقع «داون ديتكتور دوت كوم» إن أشد المناطق تأثراً بالعطل كان شمال أوروبا والبرازيل.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بآلاف التغريدات التي تتحدث عن هذا العطب الذي أصاب مستخدمي «واتساب» في جميع أنحاء العالم، لكن العطب التقني كان محسوساً بشكل أكبر في أوروبا الشمالية وأميركا. والموقع الذي يقع مقره في كاليفورنيا، واشترته فيسبوك عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، هو من بين أكثر خدمات التراسل الفوري شعبية في العالم.