هواتف هواوي تتفوق على آبل والسبب !

تطرّقت شركة هواوي بنهاية مؤتمر الكشف عن هواتف Honor V10، للحديث عن مُستشعرات التعرّف إلى الوجه، ذاكرة أن تقنياتها تتفوّق على تلك الموجودة في هواتف آبل الأخيرة.

وذكرت الشركة أنها تعتمد على الأشعة تحت الحمراء أيضاً لرصد وجه المستخدم، مع عارض ضوئي لإسقاط نقاط لا تُرى بالعين على وجه المستخدم لرصد ملامحه بدقّة. لكن تلك المصفوفة قادرة على عرض 300 ألف نقطة مما يجعل تمثيل وجه المستخدم أكثر دقّة من تقنيات آبل التي تُسقط 30 ألف نقطة فقط.

ولم تتحدّث الشركة عن الأجهزة التي ستحصل على تلك الميزة، فهي حقّقت تلك الأرقام داخل المُختبرات من دون استخدامها في أي جهاز حتى اللحظة. لكنها تؤكّد بذلك أن تقنياتها القادمة للتعرّف على هوية المستخدم ستكون أكثر دقّة وسرعة أيضاً.