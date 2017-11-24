طيران الإمارات تقترح حلولاً ترفيهية للأطفال

كشفت طيران الإمارات أمس عن نتائج دراسة أجرتها بالتعاون مع الدكتورة ساندي مان، الطبيبة النفسية المتخصصة في الملل في جامعة سنترال لانكشاير، وتتناول مسألة ملل الأطفال خلال السفر. وفي حين يشعر الأطفال بالملل بعد 49 دقيقة و47 ثانية من إقلاع الطائرة، تساعد الدراسة الأهل على تحديد الحلول المناسبة لهذه المسألة والاستمتاع برحلتهم من دون إزعاج ذويهم والركاب الآخرين.

وشملت الدراسة، التي حملت عنوان «ملل الأطفال خلال السفر»، أكثر من 20 ألف عائلة بريطانية تسافر بصحبة أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً. وصنفت الدكتورة مان حركة الأطفال خلال اللعب ضمن خمس فئات رئيسة هي: نشطة، غير نشطة، تفاعلية، خلاقة وحسية. ويكمن الهدف من وراء ذلك في مساعدة الأهل، من خلال النتائج التي تم التوصل إليها، على توفير النشاطات المناسبة للأطفال قبل أن يشعروا بالملل.

وأجرت الدراسة البحث شركة «سينساسوايد Censuswide» بتكليف من طيران الإمارات في يونيو 2017. وقد تم جمع بيانات البحث عن طريق دراسة استقصائية عبر الإنترنت، شملت أكثر من 20 ألف عائلة بريطانية مسافرة بصحبة أطفال تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وجرت مراقبة السلوك اليومي لحوالي 90 طفلاً تتراوح أعمارهم بين الستة أشهر و11 عاماً.

وكشفت الدراسة أن لدى ثلثي عدد الآباء (64%) أسئلة كثيرة تجاه كيفية تسلية أطفالهم خلال السفر في حين أعرب 43% منهم عن قلقهم إزاء إزعاج أطفالهم للركاب الآخرين خصوصاً الأطفال بين سن الثالثة والرابعة. ولجأ معظم الأهل (41%) إلى إعطاء الأطفال مأكولات خفيفة مقابل أن يكون سلوكهم جيداً، في حين سمح آباء آخرون (33%) لهم باستخدام الأجهزة الإلكترونية على عكس ما يحدث في المنزل، بينما أعطاهم آخرون (27%) ألعاباً جديدة لإسعادهم، وحاول بعضهم الآخر (16%) أن يرهقهم من خلال السماح لهم بالركض في المطار قبل الإقلاع لكي يناموا خلال الرحلة.

وقالت الدكتورة ساندي مان: «يلاحظ الأهل أن الأطفال في سن الثالثة والرابعة كثيرو الحركة ولا يحتاجون إلى مساعدة أحد، بل يبحثون عن وسائل ترفيهية أكثر تعقيداً من تلك التي كانوا يلجأون إليها عندما كانوا في سن أصغر. وفي حين يمكن أن يكون للأجهزة الإلكترونية دور فعال في تسلية الأطفال خلال السفر، إلا أنها قد لا تناسب جميع الفئات العمرية حيث يمكن للأهل ملاحظة عدم اهتمام الأطفال الصغار بها».

وعلقت جايد كوبس، مشرفة مقصورة في طيران الإمارات بقولها: «يخشى الوالدان في أحيان كثيرة السفر مع أطفالهم رحلات طويلة. نحن ندرك ذلك، ولهذا ننصح الأهل بمعرفة كيفية تجنيب أولادهم الشعور بالملل، سواء عن طريق الاستعانة بأفراد أطقم الخدمات الجوية لتقديم وسائل ترفيهية، أو مشاهدة الأفلام العائلية على نظام طيران الإمارات للترفيه الجوي ice. وباختصار، تتمحور الوسائل الترفيهية حول نشاطات محضرة مسبقاً أو ألعاب تفاعلية أو أنظمة ترفيه جوي».