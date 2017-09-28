5 نصائح لتحسين تركيزك في العمل

يمكن أن يكون من الصعب التركيز في العمل عندما يواصل الهاتف في الرنين وتستمر رسائل البريد الإلكتروني في التدفق، ويواصل الزملاء التردد عليك للدردشة معك. كيف تنجز مهامك حقاً إذا كنت لا تنعم بأي سلام أو هدوء؟

لا يوجد أي نصائح جاهزة للتركيز تلائم الجميع، ولكن بعض هذه الأفكار قد تفيد.

1 استرح: يقول الباحث والمدرب يوخن ماي: «إذا كانت ليلتك سيئة فسيكون يومك سيئاً أيضاً». ومثلما ينبغي أن تتأكد من الحصول على ما يكفي من النوم، لا بد أيضا أن تحصل على فترات راحة أثناء العمل. ويشير الخبير قائلاً: «لا يمكن التركيز لأكثر من 90 دقيقة تقريباً (في نفس الوقت) بأي حال من الأحوال». فبعد أربع ساعات تقريبا ستحتاج إلى فترة راحة أكبر، ويفضل أن تكون في الخارج والتمشية قليلاً.

2 أغلق إشعارات الرسائل الإلكترونية: رسائل البريد الإلكتروني يمكن أن تكون أشبه بـ«بتقاطر مستمر»، بحسب المدربة المهنية أوته بولكه. كل رسالة منها تنتشلك من التركيز، وبالتالي أفضل شيء هو إطفاء إشعارات ورود رسائل إلكترونية جديدة عندما تحاول التركيز على شيء آخر.

3 أغلق هاتفك: كما هو الحال مع التدفق المستمر للرسائل الإلكترونية الواردة، يمكن للهاتف الذي لا يتوقف عن الرنين الحيلولة دون تركيزك على العمل.

4 تجنب دردشة العمل: تقول أنيته فال-فاخندورف، نائب رئيس النقابة الألمانية لأطباء الشركات، «بالطبع يجب أن تكون ودوداً وتقدر الآخرين. ولكن الاستعداد الدائم للاستماع للآخرين والسماح لهم باستمرار بتعطيلك عن عملك لن يجدي نفعاً».

5 كل واشرب جيداً: قد يبدو هذا واضح، ولكن ينبغي ألا تقلل من أهمية تناول ما يكفي من الطعام والشراب. وهذا لا يعني أنك بحاجة لاحتساء لتر من الماء كل 90 دقيقة، إنما من الأفضل أخذ رشفة أو اثنتين من الماء كل بضع دقائق.

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